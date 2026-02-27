Газета
Банк России заблокировал оферту «Недвижимых активов» на выкуп акций ПИК

Ведомости

Банк России принял решение о несоответствии оферты «Недвижимых активов» на выкуп акций девелопера «ПИК-специализированный застройщик» российскому законодательству.

Регулятор направил предписание «об устранении нарушений требований», установленных законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Причины такого решения не раскрываются.

На фоне новости котировки ПИК на торгах Московской биржи снизились на 1,14% и достигли 458,6 руб. за бумагу.

11 февраля «Недвижимые активы» направили заявку в Банк России на выкуп более 99,83 млн акций ПИК. Оферта распространяется на 15% бумаг девелопера.

