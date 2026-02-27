Чистая прибыль «Интер РАО» снизилась на 9,2% в 2025 году
Чистая прибыль «Интер РАО» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по результатам 2025 г. сократилась на 9,2% в годовом выражении и составила 133,8 млрд руб.
Выручка группы выросла на 13,7% год к году и достигла 1,8 трлн руб. Показатель операционной доходности EBITDA увеличился на 4,8% до 181,5 млрд руб. Операционная прибыль уменьшилась на 1,1% до 106,8 млрд руб.
Операционные расходы возросли на 15,5% и составили 1,7 трлн руб. Расходы на покупку электроэнергии и мощности увеличились на 17,6%. Расходы на услуги по передаче электроэнергии выросли на 16,4%, расходы на топливо – на 5,8%.
«Интер РАО» – диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в РФ, странах Европы и СНГ. Компания занимается производством и сбытом энергии, международным энерготрейдингом, инжинирингом и экспортом энергооборудования, управлением распределительными электросетями за рубежом.