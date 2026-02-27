OpenAI привлекла $110 млрд инвестиций при оценке в $730 млрд

Раунд OpenAI стал продолжением гонки ИИ-стартапов за вычислительные мощности. Конкурирующая Anthropic ранее в этом месяце привлекла $30 млрд при оценке в $380 млрд от инвесторов, включая Nvidia и Microsoft. Эксперты отмечают рост «круговых» сделок между разработчиками ИИ и поставщиками чипов и облачных услуг, что несет риски при возможном охлаждении спроса. Альтман в интервью CNBC признал обеспокоенность, но подчеркнул, что схема работает только при росте доходов всей экосистемы ИИ, и основные усилия сейчас направлены на наращивание мощностей для обслуживания спроса на ChatGPT.