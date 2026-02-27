OpenAI привлекла $110 млрд инвестиций при оценке в $730 млрд
Компания OpenAI, разработчик ChatGPT, закрыла крупнейший в своей истории раунд финансирования, она смогла привлечь $110 млрд. В рамках сделки общая стоимость стартапа была оценена в $730 млрд, а с учетом привлеченных средств — в $840 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.
Крупнейшим инвестором раунда стала корпорация Amazon, вложившая $50 млрд — рекордную для себя сумму инвестиций в одну компанию. SoftBank Group и Nvidia инвестировали по $30 млрд каждая.
В рамках соглашения OpenAI обязуется использовать собственные чипы Amazon (Trainium) и совместно разрабатывать модели для инженерных команд ритейл-гиганта. Кроме того, компания потратит $100 млрд на услуги Amazon Web Services (AWS) в ближайшие восемь лет. Это расширяет ноябрьскую сделку, по которой OpenAI уже обязалась потратить на AWS $38 млрд за семь лет. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что Amazon может дать компании «новый спрос и возможности на рынке».
Microsoft, один из крупнейших предыдущих инвесторов и бывший эксклюзивный партнер по инфраструктуре, в совместном заявлении подтвердила, что ее отношения с OpenAI остаются прочными и условия партнерства не меняются.
Раунд OpenAI стал продолжением гонки ИИ-стартапов за вычислительные мощности. Конкурирующая Anthropic ранее в этом месяце привлекла $30 млрд при оценке в $380 млрд от инвесторов, включая Nvidia и Microsoft. Эксперты отмечают рост «круговых» сделок между разработчиками ИИ и поставщиками чипов и облачных услуг, что несет риски при возможном охлаждении спроса. Альтман в интервью CNBC признал обеспокоенность, но подчеркнул, что схема работает только при росте доходов всей экосистемы ИИ, и основные усилия сейчас направлены на наращивание мощностей для обслуживания спроса на ChatGPT.