Совет директоров «Распадской» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год

2 марта «Распадская» опубликовала консолидированные финансовые результаты за 2025 г. Чистый убыток компании по итогам прошлого года составил 53 млрд руб. по сравнению с убытком в 11,7 млрд руб. в 2024 г. Выручка сократилась на 26% и достигла 119,2 млрд руб. на фоне существенного падения мировых цен на коксующийся уголь.