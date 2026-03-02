Совет директоров «Распадской» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год
Совет директоров ПАО «Распадская» дал рекомендацию акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г.
Такое решение принято с учетом отрицательного финансового результата за прошлый год, динамики цен на уголь и сохранения санкционного давления.
2 марта «Распадская» опубликовала консолидированные финансовые результаты за 2025 г. Чистый убыток компании по итогам прошлого года составил 53 млрд руб. по сравнению с убытком в 11,7 млрд руб. в 2024 г. Выручка сократилась на 26% и достигла 119,2 млрд руб. на фоне существенного падения мировых цен на коксующийся уголь.
Объем добычи рядового угля всех марок не изменился и составил 18,5 млн т. Объем продаж увеличился на 7% и достиг 13,8 млн т угольной продукции. Рост связан в основном с наращиванием поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и предприятиям «Евраза».
«Распадская» специализируется на производстве и реализации коксующегося угля и занимает лидирующие позиции на российском рынке. Группа расположена в Междуреченске, Новокузнецком районе Кемеровской области и Тыве.