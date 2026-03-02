Чистый убыток «Распадской» достиг 53 млрд рублей в 2025 году
Чистый убыток ПАО «Распадская» по результатам 2025 г. составил 53 млрд руб. относительно убытка в 11,7 млрд руб. годом ранее.
Выручка компании за год снизилась на 26% и достигла 119,2 млрд руб. на фоне значительного падения мировых цен на коксующийся уголь. Валовая прибыль сократилась на 74% до 18,5 млрд руб.
Объем добычи рядового угля всех марок не изменился и составил 18,5 млн т. Объем продаж увеличился на 7% и достиг 13,8 млн т угольной продукции. Рост связан в основном с наращиванием поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и предприятиям «Евраза».
Кризис, с которым столкнулась угольная отрасль, продолжил углубляться в прошлом году. В российской угольной отрасли также наблюдаются его признаки. Указанные факторы привели к ухудшению финансового состояния «Распадской». Начало 2026 г. остается непростым. Устойчивых фундаментальных предпосылок для значимого улучшения рыночной конъюнктуры не наблюдается. В этих условиях приоритетом менеджмента является снижение издержек, повышение операционной эффективности и сохранение финансовой устойчивости компании.
2 марта совет директоров «Распадской» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 г. с учетом отрицательного финансового результата за год, динамики цен на уголь и сохранения санкционного давления.
«Распадская» специализируется на производстве и реализации коксующегося угля и занимает лидирующие позиции на российском рынке. Группа расположена в Междуреченске, Новокузнецком районе Кемеровской области и Тыве.