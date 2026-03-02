Чистый убыток «Распадской» достиг 53 млрд рублей в 2025 году

Кризис, с которым столкнулась угольная отрасль, продолжил углубляться в прошлом году. В российской угольной отрасли также наблюдаются его признаки. Указанные факторы привели к ухудшению финансового состояния «Распадской». Начало 2026 г. остается непростым. Устойчивых фундаментальных предпосылок для значимого улучшения рыночной конъюнктуры не наблюдается. В этих условиях приоритетом менеджмента является снижение издержек, повышение операционной эффективности и сохранение финансовой устойчивости компании.