ФАС рассмотрит включение в норматив обязательных биржевых продаж полимеров

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассмотрит вопрос о включении в норматив обязательных биржевых продаж полимеров и полиэтилена. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе органа.

ФАС обсудит соответствующее предложение с производителями и потребителями полимеров и полиэтилена на очередном заседании Биржевого комитета при службе. Кроме того, предлагается добавить в перечень торгуемой на бирже продукции соляную и серную кислоты. Они используются в металлургии, нефтехимии и сельском хозяйстве.

С 2025 г. в отрасли химической промышленности утверждена минимальная величина продаваемой на бирже нефтехимической продукции. Для ортоксилола, толуола, стирола и фенола она составляет 10% от среднеарифметического объема, реализованного за три прошлых года.

