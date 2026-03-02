ФАС рассмотрит включение в норматив обязательных биржевых продаж полимеров

ФАС обсудит соответствующее предложение с производителями и потребителями полимеров и полиэтилена на очередном заседании Биржевого комитета при службе. Кроме того, предлагается добавить в перечень торгуемой на бирже продукции соляную и серную кислоты. Они используются в металлургии, нефтехимии и сельском хозяйстве.