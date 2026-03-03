Котировки Globaltruck упали на 9% на появлении признаков банкротства
Акции Globaltruck («ГТМ») подешевели на фоне информации о появлении признаков банкротства.
Котировки компании грузовых автоперевозок на торгах Московской биржи снизились на 9% и достигли 88,9 руб. за бумагу по состоянию на 13:15 мск.
Новость о том, что у «ГТМ» появились признаки банкротства, опубликована на сервере раскрытия информации.
Globaltruck – один из ведущих автомобильных грузовых FTL-перевозчиков России. Маршрутная сеть компании охватывает центральные регионы России, Урал, Сибирь, Дальний Восток. Перевозчик также осуществляет доставку грузов между РФ, странами Евросоюза и Китаем.