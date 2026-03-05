Обороты торгов золотом на Мосбирже в феврале превысили 500 млрд рублей
Объем торгов золотом на рынке драгметаллов Московской биржи в феврале этого года по сравнению с предыдущим вырос почти в четыре раза и составил 33,7 т в сделках своп и 9,7 т в сделках спот, говорится в пресс-релизе площадки. В денежном эквиваленте объем вырос до 537,3 млрд руб., что выше значения февраля 2025 г. более чем в пять раз.
Общий объем торгов серебром в феврале вырос в семь раз и составил 64,5 т (13,9 млрд руб.), платиной – почти в три раза, до 333 кг (1,9 млрд руб.), палладием – в 3,4 раза, до 274 кг (1,2 млрд руб.).
Количество сделок на рынке драгметаллов Московской бирже в феврале превысило 450 000 штук.
Частные инвесторы в феврале наиболее часто совершали сделки с серебром – более 58% от общего числа, отмечает Мосбиржа. Доля физических лиц в торгах золотом составила 4%, платиной – 48%, палладием – 43%.
Количество физлиц, совершавших сделки на рынке драгметаллов в феврале 2026 г., выросло на 22% по сравнению с предыдущим годом и достигло отметки 45 800 человек.
Месяцем ранее совокупный объем торгов на рынке драгметаллов составил 554,3 млрд руб. (сделки своп и спот).
Цены на рынке драгметаллов Московской биржи используются для расчета индекса аффинированного золота RUGOLD, а также для фиксинга золота GOLDFIXME. Индекс RUGOLD – первый товарный индикатор в реестре Банка России.
Золото весь прошлый и этот год обновляло рекорды. В январе стоимость фьючерса на бирже CME впервые преодолела $5600 за унцию на фоне бегства инвесторов в защитные активы из-за ухудшения геополитической обстановки. Но на текущий момент цена скорректировалась до $51600 за унцию.