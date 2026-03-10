Мосбиржа отменила вечернюю торговую сессию на срочном рынке 20 марта

Московская биржа с 23 марта 2026 г. переведет срочный рынок на единую торговую сессию и скорректирует время клиринга. Согласно изменениям, вечерний клиринг будет поделен на две части. Переоценка позиций будет проводиться с 23:50 до 00:30 мск, исполнение требований и обновление фактических остатков в 20:00 мск следующего дня. Сейчас площадка проводит промежуточный клиринг с 14:00 до 14:05 мск, основной – с 18:50 до 19:05 мск. Торги на срочном рынке по-прежнему будут проводиться с 8:50 до 23:50 мск. В то же время вечерняя сессия станет частью текущего торгового дня, ранее она относилась к следующему дню.