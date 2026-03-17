Акции «Т-технологий» не будут торговаться во время проведения сплита

Акционеры «Т-технологий» 12 марта одобрили сплит акций в пропорции 1 к 10, сообщалось на сайте раскрытия корпоративной информации. Предполагается, что номинальная стоимость бумаг будет снижена с 3,6 руб. до 0,36 руб. за акцию, но их общее количество при этом увеличится в десять раз – с текущих 268,27 млн штук до 2,68 млрд штук.