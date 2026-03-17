Акции «Т-технологий» не будут торговаться во время проведения сплита
Последний день торговли акциями «Т-технологий» до дробления в биржевом стакане Мосбиржи назначен на 10 апреля. Начиная с 17 апреля биржевые торги ценными бумагами компании после сплита возобновятся. Об этом сообщил Telegram-канал эмитента.
Таким образом, период приостановки биржевых торгов составит четыре календарных дня. В «Т-технологиях» отметили, что процедура сплита акций не потребует от владельцев ценных бумаг каких-либо дополнительных действий. Все позиции в инвестиционных портфелях сохранятся автоматически – произойдет только изменение номинала: одна акция конвертируется в 10 новых бумаг того же эмитента.
Акционеры «Т-технологий» 12 марта одобрили сплит акций в пропорции 1 к 10, сообщалось на сайте раскрытия корпоративной информации. Предполагается, что номинальная стоимость бумаг будет снижена с 3,6 руб. до 0,36 руб. за акцию, но их общее количество при этом увеличится в десять раз – с текущих 268,27 млн штук до 2,68 млрд штук.