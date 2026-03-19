СД «Т-технологий» рекомендовал дивиденды в размере 45 рублей на акцию

СД «Т-технологий» рекомендовал дивиденды в размере 45 рублей на акциюОбщий размер дивидендов на акцию за 2025 год достигнет 149 рублей
Совет директоров МКПАО «Т-технологии» рекомендовал выплатить дивиденды за IV квартал 2025 г. в размере 45 руб. на одну акцию. Это следует из сообщения группы.
Таким образом, общий размер дивидендов на акцию за весь 2025 г. достигнет 149 руб. – это на 20% выше, чем за 2024 г. Прибыль таким образом будет распределена на 23%. Предложение совета директоров рассмотрят акционеры.
По итогам 2025 г. «Т-технологии» нарастили операционную прибыль на 42,5% до 174 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 57% до 192,4 млрд руб., в IV квартале – на 86% до 72,1 млрд руб.
Отчетность и предложение о дивидендах опубликовали на следующий день после объявления о намерении купить «Авто.ру» у «Яндекса» за 35 млрд руб. Входящей в МКПАО компании «Т-авто» по итогам сделки перейдет сервис объявлений «Авто.ру», B2B-платформа «Авто.ру бизнес», F&I-платформа (finance & insurance) для автодилеров «еКредит».