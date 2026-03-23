Цена на золото опустилась ниже $4200 за унцию

Bloomberg пишет, что стоимость золота падает девятый день подряд, поскольку война на Ближнем Востоке усилила инфляционные риски и повысила ожидания повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США. Драгметалл продемонстрировал самое большое недельное падение с 1983 г. Снижение цен частично вызвано вынужденной распродажей золота, поскольку инвесторы стремятся покрыть убытки в других секторах своих портфелей.