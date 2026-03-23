Драгметаллы подешевели на бирже

Bloomberg сообщило, что цена на золото падает девятый день подряд, так как война на Ближнем Востоке усилила инфляционные риски и повысила ожидания повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США и другими центральными банками. Драгметалл показал самое большое недельное падение с 1983 г. Снижение цен частично вызвано вынужденной распродажей золота, потому что инвесторы пытаются покрыть убытки в других секторах своих портфелей.