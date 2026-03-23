Драгметаллы подешевели на бирже
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле на товарной бирже Comex снизилась на 7,81% и достигла $4217,7 за тройскую унцию по состоянию на 11:10 мск.
Майские фьючерсы на серебро на бирже подешевели на 7,41% до $64,5 за тройскую унцию. Цена фьючерсов на платину на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упала на 9,31% и составила $1787,1 за унцию. Стоимость палладия сократилась на 5,96% и достигла $1359 за унцию.
Bloomberg сообщило, что цена на золото падает девятый день подряд, так как война на Ближнем Востоке усилила инфляционные риски и повысила ожидания повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США и другими центральными банками. Драгметалл показал самое большое недельное падение с 1983 г. Снижение цен частично вызвано вынужденной распродажей золота, потому что инвесторы пытаются покрыть убытки в других секторах своих портфелей.
Последние месяцы стоимость золота на бирже обновляла исторический максимум. В январе цена за тройскую унцию превысила $5600. 18 марта цена фьючерса на драгметалл впервые с 18 февраля упала ниже отметки $4900 за унцию.