Выручка Revolut в 2025 году выросла на 46%

Ведомости

Выручка платформы цифрового банкинга Revolut, основанной россиянином Николаем Сторонским и украинцем Владом Яценко, за 2025 г. выросла на 46% до $6 млрд (4,5 млрд фунтов). Такого роста удалось достичь благодаря увеличению числа платных подписок и расширению инвестиционных предложений, говорится в отчете компании.

Кроме того, доналоговая прибыль Revolut за прошлый год увеличилась на 57% до рекордного уровня в $2,3 млрд (1,7 млрд фунтов). 

За отчетный период количество розничных клиентов компании увеличилось на треть, достигнув отметки в 68,3 млн человек. Параллельно с этим существенно выросли доходы от платных подписок – они подскочили на 67% и составили $936 млн.

Успешное развитие платежных сервисов отразилось на комиссионных доходах: поступления от карточных операций выросли на 45%, достигнув отметки в $1,3 млрд.

Новости СМИ2
