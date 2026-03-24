Выручка Revolut в 2025 году выросла на 46%
Выручка платформы цифрового банкинга Revolut, основанной россиянином Николаем Сторонским и украинцем Владом Яценко, за 2025 г. выросла на 46% до $6 млрд (4,5 млрд фунтов). Такого роста удалось достичь благодаря увеличению числа платных подписок и расширению инвестиционных предложений, говорится в отчете компании.
Кроме того, доналоговая прибыль Revolut за прошлый год увеличилась на 57% до рекордного уровня в $2,3 млрд (1,7 млрд фунтов).
За отчетный период количество розничных клиентов компании увеличилось на треть, достигнув отметки в 68,3 млн человек. Параллельно с этим существенно выросли доходы от платных подписок – они подскочили на 67% и составили $936 млн.
Успешное развитие платежных сервисов отразилось на комиссионных доходах: поступления от карточных операций выросли на 45%, достигнув отметки в $1,3 млрд.