Чистая прибыль «Циана» выросла на 16,2% в 2025 году

Чистая прибыль «Циана» по итогам 2025 г. выросла на 16,2% относительно предыдущего года и достигла 2,9 млрд руб. За IV квартал прошлого года показатель увеличился на 1,3% в годовом выражении до 0,8 млрд руб.

Выручка компании за год возросла на 16,7% и составила 15,2 млрд руб., что соответствует верхней границе прогноза менеджмента. Выручка основного бизнеса продемонстрировала рост на 18,5%. Число сделок в первичной недвижимости увеличилось на 2,4%, продажи нового жилья в денежном выражении выросли на 11%. В IV квартале выручка возросла на 21,3% и достигла 4,2 млрд руб.

Скорректированная EBITDA в прошлом году составила 3,6 млрд руб., что соответствует рентабельности 23,6%. В IV квартале показатель составил 0,8 млрд руб., что соответствует рентабельности 19,5%. Чистый операционный денежный поток за год увеличился на 54% и достиг 4,3 млрд руб. Деньги и их эквиваленты на конец отчетного периода составили 6,1 млрд руб.

Компания прогнозирует, что в 2026 г. рост ее выручки ускорится до 17%-22%, а рост рентабельности скорректированной EBITDA будет на уровне не менее 30%. «Циан» подтвердил планы по выплате дивидендов в 50 руб. на акцию в III квартале текущего года. В дополнение предусмотрена еще одна выплата дивиденда за 2026 г., о ее размерах и сроках компания сообщит позднее.

3 декабря 2025 г. акционеры «Циана» утвердили выплату дивидендов по итогам девяти месяцев прошлого года в размере 104 руб. на одну обыкновенную акцию. 28 октября совет директоров компании рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды в том же размере.

