Выручка «Аренадаты» увеличилась на 46% в 2025 году

Ведомости

Выручка ПАО «Группа Аренадата» по результатам 2025 г. увеличилась на 46% в годовом выражении и достигла 8,8 млрд руб.

Скорректированная OIBDA группы в прошлом году выросла на 44% год к году и составила 3,2 млрд руб. Чистый убыток продемонстрировал рост на 52% до 2,96 млрд руб.

Директор по внешним коммуникациям и связям с инвесторами «Аренадаты» Екатерина Арланова заявила о намерении компании следовать опубликованной дивидендной политике и направлять на выплаты дивидендов не менее 50% от скорректированной чистой прибыли.

Группа спрогнозировала рост выручки на 20-40% в 2026 г. Отмечается, что этот прогноз будет уточнен по итогам первого полугодия текущего года.

«Группа Aренадата» – российский разработчик программного обеспечения на рынке систем управления и обработки данных.

