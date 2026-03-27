Чистый убыток ГТЛК по РСБУ составил 6 млрд рублей в 2025 году

Активы ГТЛК в прошлом году выросли на 5% в годовом выражении и составили 1,3 трлн руб. Рост произошел благодаря заключенным сделкам по новому бизнесу и реализации проектов, финансируемых за счет средств Фонда национального благосостояния. Выручка упала на 17,5% до 112,2 млрд руб. Валовая прибыль снизилась на 7,1%, и достигла 97,9 млрд руб.