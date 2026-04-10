Бизнес удвоил объем сделок репо на Мосбирже в I квартале

Ведомости

Объем сделок репо, заключенных нефинансовыми компаниями на денежном рынке Московской биржи через брокеров, вырос в I квартале 2026 г. в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 64,2 трлн руб., передал «Ведомостям» через представителя директор по развитию денежного рынка торговой площадки Дмитрий Даниленко. Среднедневная открытая позиция бизнеса в сделках репо составила почти 2 трлн руб. – на 64% больше, чем в январе – марте прошлого года.

Количество компаний, которые размещали или привлекали ликвидность на денежном рынке Мосбиржи, увеличилось за квартал на 32% до 8200. В топе регионов, где зарегистрировано наибольшее число компаний, совершавших в январе – марте этого года операции на рынке репо Мосбиржи, – Москва (2700, +28% г/г), Санкт-Петербург (974, +22%), Московская (449, +5%), Свердловская (428, +24%) и Новосибирская области (253, +35%).

«Доход от биржевых операций по управлению ликвидностью и денежными потоками помогает компаниям получать дополнительные средства на развитие бизнеса, что, в свою очередь, способствует росту экономического потенциала России и ее регионов», – говорит Даниленко.

Сделки репо на Мосбирже позволяют компаниям размещать и привлекать российские и белорусские рубли, китайские юани и казахстанские тенге под залог ценных бумаг на период от дня до года. В числе других инструментов денежного рынка – репо с центральным контрагентом (ЦК), с клиринговыми сертификатами участия, с Банком России, междилерское репо, депозиты с ЦК, кредиты, а также депозитные и кредитные аукционы.

