Бизнес удвоил объем сделок репо на Мосбирже в I квартале

Объем сделок репо, заключенных нефинансовыми компаниями на денежном рынке Московской биржи через брокеров, вырос в I квартале 2026 г. в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 64,2 трлн руб., передал «Ведомостям» через представителя директор по развитию денежного рынка торговой площадки Дмитрий Даниленко. Среднедневная открытая позиция бизнеса в сделках репо составила почти 2 трлн руб. – на 64% больше, чем в январе – марте прошлого года.