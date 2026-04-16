Тайвань обошел Великобританию по капитализации фондового рынка

Ведомости

Общая стоимость компаний, чьи акции торгуются на Тайване, достигла $4,14 трлн. Фондовый рынок острова стал седьмым по величине в мире. Об этом сообщило Bloomberg.

Тайвань обогнал Великобританию, рынок акций королевства оценивается в $4,09 трлн. По данным Международного валютного фонда (МВФ), годовой ВВП острова составляет $977 млрд по сравнению с $4,3 трлн у Великобритании.

Агентство отмечает, что Тайвань достиг успеха после того, как фондовый индекс острова Taiex одним из первых отыграл потери, которые понес с начала обострения конфликта между США, Израилем и Ираном. 16 апреля он увеличился на 0,7% и завершил в плюсе восьмую сессию подряд. С начала месяца индекс вырос на 16%. В апреле иностранцы купили тайваньских акций на $8,9 млрд.

В то же время британский FTSE 100 в апреле возрос менее чем на 4% на фоне опасений по поводу высокой инфляции.

