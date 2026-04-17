Объем продаж «Апри» увеличился в 2,8 раза в I квартале
Объем продаж крупнейшего девелопера в Челябинской области «Апри» по итогам I квартала 2026 г. увеличился в 2,8 раза относительно такого же периода предыдущего года и составил 40 290 кв. м.
Объем реализации компании за январь - март в денежном выражении вырос в 2,9 раза в годовом выражении и достиг 6,17 млрд руб. Такая динамика связана преимущественно с ростом объема продаж.
Средняя цена реализации за отчетный период продемонстрировала рост на 4,3% год к году до 153 190 руб. за кв. м. Рост цен стал следствием вхождения нескольких проектов в завершающую стадию и увеличением доли продаж готовых квартир с большой площадью за квартал. По результатам января - марта этого года доля заключенных договоров с использованием ипотеки составила 76%.
16 марта «Апри» опубликовал результаты за первые два месяца 2026 г. В январе - феврале объем продаж девелопера увеличился в 5,4 раза по сравнению с годом ранее и составил 31 020 кв. м. Объем реализации за указанный период в денежном выражении также вырос в 5,4 раза до 4,74 млрд руб.
Средняя цена продажи за два месяца возросла на 7,17% год к году и достигла 167 620 руб. за кв. м. Доля заключенных договоров с использованием ипотеки составила 89%.