Набсовет ВТБ утвердил размещение облигаций взамен валютных субордов
Предполагается обмен в форме оплаты новых облигаций валютными бумагами по принципу одна новая облигация за одну старую. Новые субординированные облигации будут размещены с валютным номиналом, который в определенный день изменят на рубли по курсу Центробанка в соответствии с эмиссионной документацией.
Приступить к обмену банк собирается во второй половине мая после регистрации эмиссионной документации в регуляторе. Обмен будет добровольным.
Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов уточнил, что финансовая организация планирует обменять семь серий валютных облигаций на облигации трех новых выпусков по принципу совпадения номинала.
Серия ЗО-Т1 номиналом $1000 будет обменена на новый выпуск СУБ-Т1-Р1, серии СУБ-Т1-1, СУБ-Т1-3 и СУБ-Т1-8 номиналом $150 000 – на новый выпуск СУБ-Т1-Р2, серии СУБ-Т1-4, СУБ-Т1-9 и СУБ-Т1-10 номиналом 125 000 евро – на новый выпуск СУБ-Т1-Р3.