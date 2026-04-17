Инвестиции

Набсовет ВТБ утвердил размещение облигаций взамен валютных субордов

Ведомости

Наблюдательный совет ВТБ одобрил размещение облигаций, которые планируется выпустить взамен валютных субординированных облигаций в рамках проекта рублификации.

Предполагается обмен в форме оплаты новых облигаций валютными бумагами по принципу одна новая облигация за одну старую. Новые субординированные облигации будут размещены с валютным номиналом, который в определенный день изменят на рубли по курсу Центробанка в соответствии с эмиссионной документацией.

Приступить к обмену банк собирается во второй половине мая после регистрации эмиссионной документации в регуляторе. Обмен будет добровольным.

Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов уточнил, что финансовая организация планирует обменять семь серий валютных облигаций на облигации трех новых выпусков по принципу совпадения номинала.

Серия ЗО-Т1 номиналом $1000 будет обменена на новый выпуск СУБ-Т1-Р1, серии СУБ-Т1-1, СУБ-Т1-3 и СУБ-Т1-8 номиналом $150 000 – на новый выпуск СУБ-Т1-Р2, серии СУБ-Т1-4, СУБ-Т1-9 и СУБ-Т1-10 номиналом 125 000 евро – на новый выпуск СУБ-Т1-Р3.

15 апреля акционеры ВТБ приняли решение разместить дополнительные обыкновенные акции в рамках конвертации привилегированных бумаг первого и второго типа. Обыкновенных акций банка разместили 6,3 млрд штук по 50 руб. каждая.

