«Фабрика ПО» переносит IPO
Разработчик программного обеспечения «Фабрика ПО» переносит первичное размещение (IPO). Это следует из заявления компании.
Решение перенести IPO связано с «внешними условиями», из-за которых наблюдается рост неопределенности. Согласно сообщению, размещение в условиях высокого уровня рыночной волатильности создает неоправданный риск для стоимости акций после начала торгов.
«Все шаги в рамках выхода на публичный рынок предпринимаются в соответствии с планом реализации долгосрочной стратегии. Решение менеджмента отложить IPO и провести первичное размещение акций при благоприятной рыночной конъюнктуре соответствует стратегическим целям», – говорится в сообщении.
«Фабрика ПО» планировала выйти на биржу в апреле.
Заявление появилось на следующий день после того, как Арбитражный суд Москвы наложил обеспечительные меры на шесть компаний группы «Софтлайн», включая четыре организации под контролем «Фабрики ПО». Общий размер требований по иску составляет 1,57 млрд руб.