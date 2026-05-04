«Сибавтотранс» допустил дефолт при выплате купона
«Сибавтотранс» допустил фактический дефолт при выплате девятого купона и второй части номинала облигаций серии 001Р-03 на 38 млн руб., включая 18 млн руб. при выплате по купону и 20 млн руб. при погашении части номинала.
Срок исполнения обязательств по облигациям наступил 16 апреля, срок технического дефолта истек 30 апреля. Причиной неисполнения обязательств указан недостаток денег, вызванный задержкой их поступления от контрагентов, и ограничения по распоряжению средствами из-за наличия в картотеке банка на счетах инкассовых поручений от лизинговых компаний. «Сибавтотранс» уведомил владельцев облигаций компании о праве требовать досрочного погашения бумаг.
17 апреля компания допустила первый техдефолт при выплате купона и погашении части номинала облигаций серии 001Р-03. Затем последовали техдефолты при выплате купонов бондов серий 001Р-05, 001Р-06 и 001Р-07.
20 апреля Национальное рейтинговое агентство (НРА) понизило кредитный рейтинг «Сибавтотранса» до C|ru| и установило прогноз «под наблюдением». Оно связало понижение рейтинга с техническим дефолтом и сообщением компании, в котором говорится, что большинство вариантов обеспечения финансовой стабильности уже задействовано.