«Сибавтотранс» допустил дефолт при выплате купона

Срок исполнения обязательств по облигациям наступил 16 апреля, срок технического дефолта истек 30 апреля. Причиной неисполнения обязательств указан недостаток денег, вызванный задержкой их поступления от контрагентов, и ограничения по распоряжению средствами из-за наличия в картотеке банка на счетах инкассовых поручений от лизинговых компаний. «Сибавтотранс» уведомил владельцев облигаций компании о праве требовать досрочного погашения бумаг.