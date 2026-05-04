Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,04+0,57%ARSA7,81+1,17%CHKZ16 400-2,96%IMOEX2 628,04-1,13%RTSI1 106,78-1,14%RGBI119,75+0,05%RGBITR781,97+0,17%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Акционеры SFI одобрили выплату дивидендов за 2025 год

Ведомости

Акционеры инвестиционного холдинга SFI (ПАО «Эсэфай») утвердили дивиденды за 2025 г. в размере 172 руб. на акцию. Об этом пишет «Интерфакс».

Всего на выплату дивидендов компания направит 8,02 млрд руб. Дивидендная доходность составит 16,8%. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 15 мая.

26 марта SFI опубликовал годовую отчетность по МСФО за 2025 г. Чистая прибыль холдинга составила 20,8 млрд руб. Ее основным источником стала прибыль от прекращенной деятельности в размере 16,2 млрд руб., которая включает результаты «Европлана». Прибыль от продолжающейся деятельности составила 4,6 млрд руб.

В декабре 2025 г. SFI закрыл сделку по продаже 87,5% «Европлана» Альфа-банку за 50,8 млрд руб. Еще 6,1 млрд руб. холдинг в соответствии с условиями сделки получил от самой лизинговой компании в качестве дивидендов за девять месяцев 2025 г.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь