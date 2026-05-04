Акционеры SFI одобрили выплату дивидендов за 2025 год
Всего на выплату дивидендов компания направит 8,02 млрд руб. Дивидендная доходность составит 16,8%. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 15 мая.
26 марта SFI опубликовал годовую отчетность по МСФО за 2025 г. Чистая прибыль холдинга составила 20,8 млрд руб. Ее основным источником стала прибыль от прекращенной деятельности в размере 16,2 млрд руб., которая включает результаты «Европлана». Прибыль от продолжающейся деятельности составила 4,6 млрд руб.
В декабре 2025 г. SFI закрыл сделку по продаже 87,5% «Европлана» Альфа-банку за 50,8 млрд руб. Еще 6,1 млрд руб. холдинг в соответствии с условиями сделки получил от самой лизинговой компании в качестве дивидендов за девять месяцев 2025 г.