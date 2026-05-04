CNY Бирж.11,04+0,57%ARSA7,81+1,17%CHKZ16 400-2,96%IMOEX2 628,25-1,13%RTSI1 106,87-1,13%RGBI119,75+0,05%RGBITR781,97+0,17%
Главная / Инвестиции /

Ассоциация розничных инвесторов переименована в АИРИ

Ведомости

Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) сменила название на Ассоциацию институциональных и розничных инвесторов (АИРИ) из-за вступления в ее состав институциональных инвесторов.

Минюст России зарегистрировал соответствующие изменения в устав. АИРИ сохранит преемственность целей, которые закладывались при создании ассоциации. Она будет представлять интересы розничных и институциональных инвесторов, способствовать развитию фондового рынка, повышению стандартов корпоративного управления, внедрению практик российского инвестирования и формированию инвестиционной культуры.

Отмечается, что объединение институциональных и розничных инвесторов повысит статус российского инвестора, что отвечает национальной задаче по росту капитализации фондового рынка, формированию внутреннего долгосрочного инвестора и стабильному развитию финансового рынка России.

Согласно подписанному в мае 2024 г. указу президента РФ Владимира Путина, к 2030 г. правительство должно обеспечить рост капитализации фондового рынка не менее чем до 66% ВВП. К 2036 г. показатель должен вырасти до 75%.

