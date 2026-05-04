«ВСМПО-Ависма» получила убыток за I квартал

По итогам 2025 г. чистая прибыль «ВСМПО-Ависма» по РСБУ упала в 6,4 раза относительно года ранее до 1,56 млрд руб. Выручка за год снизилась на 22,4% и составила 79,55 млрд руб. Валовая прибыль уменьшилась до 12,7 млрд руб. по сравнению с 31,2 млрд руб. в 2024 г.