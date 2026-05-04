ASTR279,5-1,96%CNY Бирж.11,022+0,41%IMOEX2 611,85-1,74%RTSI1 099,97-1,74%RGBI119,71+0,02%RGBITR781,74+0,14%
«ВСМПО-Ависма» получила убыток за I квартал

Корпорация «ВСМПО-Ависма» получила за январь – март 2026 г. по РСБУ убыток в размере 4,3 млрд руб. против чистой прибыли на уровне 5,9 млрд руб. за такой же период предыдущего года.

Выручка компании за I квартал текущего года снизилась на 30,3% в годовом выражении и составила 14,04 млрд руб.

По итогам 2025 г. чистая прибыль «ВСМПО-Ависма» по РСБУ упала в 6,4 раза относительно года ранее до 1,56 млрд руб. Выручка за год снизилась на 22,4% и составила 79,55 млрд руб. Валовая прибыль уменьшилась до 12,7 млрд руб. по сравнению с 31,2 млрд руб. в 2024 г.

«ВСМПО-Ависма» – крупнейший в мире производитель титана полного технологического цикла. Корпорация производит прессованные изделия из алюминиевых сплавов, полуфабрикаты из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе.

