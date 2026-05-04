Объем торгов на «СПБ бирже» вырос в 1,6 раза в апреле
Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов с ценными бумагами российских компаний на «СПБ бирже» за апрель 2026 г. сократился на 25,12% в месячном выражении и увеличился в 1,6 раза в годовом выражении и достиг 180,05 млрд руб.
Число активных счетов инвесторов в апреле составило 1,74 млн. Это на 9,08% меньше, чем в марте и в 6,6 раз превышает показатель за такой же период прошлого года. Участники торгов заключили за месяц 34,88 млн сделок, что на 8,47% меньше по сравнению с предыдущим месяцем.
Среднедневной объем торгов в апреле с учетом выходных дней составил 6 млрд руб. против 8,01 млрд руб. в марте. Объем торгов неоактивами на СПБ фьюче составил 1,17 млрд руб. Инвесторы заключили 13 530 сделок.
В марте 2026 г. стоимостной объем сделок в режиме основных торгов с ценными бумагами российских компаний на «СПБ бирже» составил 240,45 млрд руб. Количество активных счетов инвесторов за месяц выросло относительно февраля на 8,13% до 1,91 млн. Показатель вырос в девять раз год к году. Участники торгов заключили 38,11 млн сделок, что на 20,33% больше результата за февраль. Среднедневной объем торгов с учетом выходных достиг 8,01 млрд руб.