«ОТП банк» не выплатит финальные дивиденды за 2025 год
Акционеры «ОТП банка» приняли решение не выплачивать финальный дивиденды по результатам 2025 г.
За первое полугодие прошлого года финансовая организация направила на выплату дивидендов 15,6 млрд руб. Чистая прибыль банка за год составила 52,3 млрд руб. Таким образом, нераспределенными остались 36,7 млрд руб.
В 2025 г. портфель автокредитов банка увеличился на 76%, нецелевых потребительских кредитов и кредитных карт – на 31%. Доля автокредитов в розничном портфеле за год выросла с 33 до 40%, в результате залоговая обеспеченность общего портфеля возросла на 11 п. п. и достигла 61% на 1 января 2026 г.