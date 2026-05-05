Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ 6 мая
Министерство финансов РФ проведет аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) двух выпусков 6 мая 2026 г.
Инвесторам будут доступны бумаги выпуска 26235 с датой погашения 12 марта 2031 г. в объеме 223,1 млрд руб. руб. по номинальной стоимости и 26240 с погашением 30 июля 2036 г. в объеме 120,2 млрд руб. по номинальной стоимости.
Заявки на аукционы необходимо подать через Мосбиржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу. Расчеты по сделкам состоятся на следующий рабочий день.
29 апреля Минфин провел аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26238 с погашением 15 мая 2041 г. и 26218 с погашением 17 сентября 2031 г. Объем спроса на первые бумаги составил 49,8 млрд руб., всего было размещено 34,2 млрд руб. Выручка от размещения достигла 20,9 млрд руб. Цена отсечения составила 58,2225% от номинала, доходность по цене отсечения – 14,20% годовых.
Спрос на облигации выпуска 26218 достиг 107,9 млрд руб. Размещенный объем выпуска составил 87,9 млрд руб., выручка от размещения – 71,5 млрд руб. Цена отсечения достигла 80,5048% от номинала, доходность по цене отсечения – 14,20% годовых.