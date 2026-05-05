Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ 6 мая

29 апреля Минфин провел аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26238 с погашением 15 мая 2041 г. и 26218 с погашением 17 сентября 2031 г. Объем спроса на первые бумаги составил 49,8 млрд руб., всего было размещено 34,2 млрд руб. Выручка от размещения достигла 20,9 млрд руб. Цена отсечения составила 58,2225% от номинала, доходность по цене отсечения – 14,20% годовых.