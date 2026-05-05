Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,044+0,26%BSPBP49,7+0,2%MGTS1 0720%IMOEX2 649,71+1,1%RTSI1 106,48+1,1%RGBI119,55-0,13%RGBITR780,97-0,09%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ 6 мая

Ведомости

Министерство финансов РФ проведет аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) двух выпусков 6 мая 2026 г.

Инвесторам будут доступны бумаги выпуска 26235 с датой погашения 12 марта 2031 г. в объеме 223,1 млрд руб. руб. по номинальной стоимости и 26240 с погашением 30 июля 2036 г. в объеме 120,2 млрд руб. по номинальной стоимости.

Заявки на аукционы необходимо подать через Мосбиржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу. Расчеты по сделкам состоятся на следующий рабочий день.

29 апреля Минфин провел аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26238 с погашением 15 мая 2041 г. и 26218 с погашением 17 сентября 2031 г. Объем спроса на первые бумаги составил 49,8 млрд руб., всего было размещено 34,2 млрд руб. Выручка от размещения достигла 20,9 млрд руб. Цена отсечения составила 58,2225% от номинала, доходность по цене отсечения – 14,20% годовых.

Спрос на облигации выпуска 26218 достиг 107,9 млрд руб. Размещенный объем выпуска составил 87,9 млрд руб., выручка от размещения – 71,5 млрд руб. Цена отсечения достигла 80,5048% от номинала, доходность по цене отсечения – 14,20% годовых.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь