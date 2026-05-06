Минфин разместил два выпуска ОФЗ на 130 млрд рублей

29 апреля Минфин также размещал выпуски ОФЗ-ПД 26238 с погашением 15 мая 2041 г. и 26218 с погашением 17 сентября 2031 г. Спрос на бумаги выпуска 26238 составил 49,8 млрд руб., размещенный объем – 34,2 млрд руб. Выручка от размещения достигла 20,9 млрд руб. А спрос на выпуск 26218 достиг 107,9 млрд руб., размещено было облигаций на 87,9 млрд руб. Выручка от размещения составила 71,5 млрд руб.