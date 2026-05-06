Минфин разместил два выпуска ОФЗ на 130 млрд рублей
Минфин России 6 мая разместил на аукционах два выпуска облигаций федерального займа с постоянным купоном (ОФЗ-ПД) на общую сумму 130,249 млрд руб. по номиналу. Об этом сообщили в министерстве.
На аукционе по размещению выпуска ОФЗ-ПД 26235 с погашением 12 марта 2031 г. было реализовано бумаг на 47,823 млрд руб. Выручка составила 35,365 млрд руб. Средневзвешенная цена достигла 73,1406% от номинала, что соответствует доходности 14,11% годовых.
После основного аукциона Минфин провел дополнительное размещение. Здесь объем предложения составил 23,186 млрд руб., размещено бумаг на 6,320 млрд руб. Выручка достигла 4,674 млрд руб. Доходность осталась на уровне 14,11%.
На аукционе по размещению выпуска 26240 с погашением 30 июля 2036 г. было размещено облигаций на 54,681 млрд руб. Выручка составила 34,636 млрд руб. Средневзвешенная цена достигла 61,7117% от номинала, доходность – 14,70% годовых.
В рамках дополнительного размещения по этому выпуску объем предложения составил 59,199 млрд руб., размещенный объем – 21,424 млрд руб. Выручка достигла 13,570 млрд руб. Доходность сохранилась на уровне 14,70%.
29 апреля Минфин также размещал выпуски ОФЗ-ПД 26238 с погашением 15 мая 2041 г. и 26218 с погашением 17 сентября 2031 г. Спрос на бумаги выпуска 26238 составил 49,8 млрд руб., размещенный объем – 34,2 млрд руб. Выручка от размещения достигла 20,9 млрд руб. А спрос на выпуск 26218 достиг 107,9 млрд руб., размещено было облигаций на 87,9 млрд руб. Выручка от размещения составила 71,5 млрд руб.