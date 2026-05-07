«Полюс» доразмещает облигации на $60 млн по цене 100,5% от номинала
ПАО «Полюс» доразмещает биржевые облигации на $60 млн по цене 100,5% от номинальной стоимости. Об этом говорится на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Номинальная стоимость одной облигации составляет $1000, а цена размещения – $1005 за бумагу.
Сбор заявок на допвыпуск прошел 6 мая за час без премаркетинга. Андеррайтером выступает Газпромбанк.
В апреле «РИА Новости» сообщали, что «Полюс» увеличил объем размещения биржевых облигаций до $150 млн с расчетами в рублях. Финальный ориентир ставки купонов – 7,75% годовых. Техническая часть размещения предварительно назначена на 17 апреля.
Агентство отметило, что 14 апреля «Полюс» собирал заявки инвесторов на пятилетние биржевые облигации серии ПБО-05 с ежемесячной выплатой купонного дохода и офертой через четыре года. Номинал облигаций составляет $1000.