CNY Бирж.10,975+0,26%KUZB0,031-1,13%VEON-RX63,7-0,16%IMOEX2 616,33-0,61%RTSI1 095,66-0,61%RGBI119,42-0,02%RGBITR780,6+0,02%
Главная / Инвестиции /

Wildberries разместила дебютный выпуск ЦФА

Ведомости

Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) разместила дебютный выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на платформе «ЦФА хаб».

Объем размещения составил 1 млрд руб. Якорным инвестором в активы выступил инвестиционный банк «Синара». ЦФА размещены в форме денежных требований. Эмитентом выступила компания ООО «ВБ ИНВЕСТ», входящая в состав РВБ.

Полученные от привлечения деньги планируется направить на реализацию стратегических планов развития компании на Дальнем Востоке и в Сибири.

По итогам 2025 г. суммарный оборот РВБ в России и других странах присутствия по МСФО вырос на 49% и поднялся выше 6,1 трлн руб. Чистая прибыль компании достигла 175 млрд руб. Общий объем инвестиций в логистическую, IT-инфраструктуру, новые проекты и направления превысил 310 млрд руб.

