Wildberries разместила дебютный выпуск ЦФА
Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) разместила дебютный выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на платформе «ЦФА хаб».
Объем размещения составил 1 млрд руб. Якорным инвестором в активы выступил инвестиционный банк «Синара». ЦФА размещены в форме денежных требований. Эмитентом выступила компания ООО «ВБ ИНВЕСТ», входящая в состав РВБ.
Полученные от привлечения деньги планируется направить на реализацию стратегических планов развития компании на Дальнем Востоке и в Сибири.
По итогам 2025 г. суммарный оборот РВБ в России и других странах присутствия по МСФО вырос на 49% и поднялся выше 6,1 трлн руб. Чистая прибыль компании достигла 175 млрд руб. Общий объем инвестиций в логистическую, IT-инфраструктуру, новые проекты и направления превысил 310 млрд руб.