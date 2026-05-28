Группа «Фармасинтез» проведет IPO в 2031–2032 годах
ГК «Фармасинтез» в 2031–2032 гг. проведет IPO, чтобы к 2035 г. стать фармкомпанией с глобальным присутствием. Об этом сообщил ее основатель и президент Викрам Пуния в ходе пресс-ланча. Сейчас группа экспортирует свою продукцию в 14 стран, ее представительства есть в КНР, Индии, Вьетнаме и Узбекистане.
До конца текущего года, по словам Пунии, будет создана управляющая компания «Фармасинтез групп», которая консолидирует производственные активы группы. В 2026 г. также начнется формирование совета директоров и переход на международные стандарты финансовой отчетности. В 2025 г. выручка компании, по ее собственным данным, составила 50,5 млрд руб., EBITDA – 11,1 млрд руб.
«Фармасинтез», как заявил Пуния, намерена переориентировать бизнес-модель в пользу разработки собственных препаратов. Сейчас, по данным группы, ее инновационный портфель включает в себя два зарегистрированных препарата, еще столько же находятся в процессе регистрации (адезмапимод+вимдемер и вамотиниб). По одному препарату ведутся клинические исследования, по трем – доклинические. По словам Пунии, к 2035 г. группа намерена войти в топ-100 мировых фармацевтических компаний, став «первой компанией Big Pharma с российской пропиской».
У «Фармасинтез» есть определенные возможности для реализации поставленных целей: как минимум, на российском рынке она достаточно активно развивается и вполне может заниматься экспансией на другие мировые рынки, считает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Для этого компании необходимо будет провести большую работу в том числе по созданию портфеля уникальных продуктов, отметил он. С тем портфелем, который сейчас есть в ее распоряжении, сделать это будет проблематично: конкуренция в сегменте дженериков колоссальная, подчеркнул Беспалов.
«Фармасинтез» зависит от поставок сырья из Китая или Индии, а поставлять за границу препарат, произведенный из такого сырья в РФ, не всегда оправданно, считает Беспалов. Любой другой игрок точно так же может локализовать производство в третьей стране, опираясь на индийских или китайских поставщиков фармсубстанций. Другое дело, если речь пойдет о формировании действительно уникального портфеля – при этом речь необязательно идет исключительно о first-in-class препаратах или полностью оригинальных композициях. Но при этом компания сможет конкурировать в сегментах рынка, где в мировом масштабе присутствуют до пяти поставщиков – это достойная рассмотрения и жизнеспособная стратегия, отмечает эксперт. Наиболее очевидные страны для экспорта – это государства ЕАЭС и СНГ, а также отдельные азиатские направления и страны Африки, добавил Беспалов.