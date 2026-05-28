Организаторы размещения ОФЗ в юанях назвали выпуск беспрецедентным для рынка
Глава блока рынков капитала Газпромбанка Денис Шулаков назвал суверенный выпуск ОФЗ на 10 лет на 10 млрд юаней беспрецедентным как для российского, так и для любого рынка в мире, кроме материкового Китая.
«Это пример того, как рынок капитала создает то, что иначе никем и не может быть создано: размещены десятилетние бумаги в условиях, когда столь длинных юаневых пассивов на рынке просто нет. Но теперь у всех участников есть ликвидный «безрисковый» бенчмарк на целое десятилетие, который будет ориентиром стоимости юаневых заимствований как для эмитентов, так и инвесторов и базой расчетов для новых инструментов в т.ч. хеджирования», – отметил Шулаков.
Он подчеркнул, что в основе сделки лежал широкий инвесторский спрос, и почти половину книги сформировали частные инвесторы, что подтверждает возможности и потенциал российского рынка.
Россия уверенно удерживает лидерство по объему размещений юаневых облигаций вне китайских рынков, заявила руководитель управления инвестиционно-банковской деятельности «ВТБ Капитал Трейдинг» Мария Хабарова. Минфин отвечает на активный спрос внутреннего рынка и выстраивает кривую доходностей в юанях.
Успех размещения новых номинированных в юанях облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом в 7,65% годовых во многом стал возможен благодаря розничным инвесторам. «Новый 10-летний выпуск надолго станет ключевым ориентиром для инвесторов и корпоративных заемщиков», – подчеркнула Хабарова.
28 мая Минфин сообщил о размещении выпуска ОФЗ, номинированных в китайской валюте, объемом в 10 млрд юаней. Номинальная стоимость облигации была определена в 10 000 юаней. По итогам размещения 46,3% из числа первичных покупателей составили розничные инвесторы, 40,8% – банки, 12,9% – институциональные инвесторы. Около 70% от размещения будет оплачено в юанях, остальное – в рублях. Организаторами размещения выступили АО «Газпромбанк», ПАО «Сбербанк» и ООО «ВТБ капитал трейдинг».