CNY Бирж.10,678+0,35%VEON-RX590%UTAR10,22+2%IMOEX2 593,53+0,91%RTSI1 141,83+0,91%RGBI118,530%RGBITR781,04+0,03%
РЖД перенесут выплату дивидендов по «префам» на 2027 год

ОАО «РЖД» не будет начислять дивиденды на привилегированные акции в 2026 г. Выплаты за два года компания произведет в 2027 г. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовых актов.

Документ предусматривает, что Минфин, Минтранс и Росимущество должны учесть это решение при подготовке директив для представителей государства в совете директоров РЖД. Ведомствам поручено обеспечить его реализацию при формировании позиции акционера компании.

Таким образом, владельцы привилегированных акций получат дивиденды сразу за два года, однако выплаты будут отложены на год. Конкретный размер дивидендов и порядок их начисления в распоряжении не раскрываются.

В 2025 г. совет директоров РЖД рекомендовал направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям за 2024 г. 11,155 млрд руб. Дивиденды по обыкновенным акциям было предложено не выплачивать. Аналогичная сумма была направлена на выплаты по привилегированным акциям и по итогам 2023 г.

ОАО «РЖД» было создано 1 октября 2003 г. Все акции компании принадлежат государству.

