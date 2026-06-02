ВЭБ приобретет акции лизинговой госкомпании ГТЛК
«К нам, в нашу группу развития, в этой части теперь уже присоединилась компания ГТЛК», – сказал он (цитата по ТАСС).
По его словам, компании предстоит непростой период. Помимо традиционных направлений транспортного лизинга, ГТЛК потребуется развивать компетенции в сфере промышленного лизинга сложного технологического оборудования.
ГТЛК является крупнейшей лизинговой компанией России по объему портфеля и входит в перечень системообразующих организаций. Транспорт, поставленный при участии ГТЛК, эксплуатируется в 90% регионов страны.