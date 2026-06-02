CNY Бирж.10,762+1,15%VEON-RX58,8-0,34%OKEY45,98+5,24%IMOEX2 603,2+1,29%RTSI1 146,09+1,29%RGBI118,62+0,08%RGBITR781,59+0,1%
ВЭБ приобретет акции лизинговой госкомпании ГТЛК

Ведомости

ВЭБ.РФ подписал договор о приобретении акций Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Об этом сообщил председатель госкорпорации Игорь Шувалов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

«К нам, в нашу группу развития, в этой части теперь уже присоединилась компания ГТЛК», – сказал он (цитата по ТАСС).

По его словам, компании предстоит непростой период. Помимо традиционных направлений транспортного лизинга, ГТЛК потребуется развивать компетенции в сфере промышленного лизинга сложного технологического оборудования.

ГТЛК является крупнейшей лизинговой компанией России по объему портфеля и входит в перечень системообразующих организаций. Транспорт, поставленный при участии ГТЛК, эксплуатируется в 90% регионов страны.

15 мая ГТЛК сообщала о заключении контрактов на поставку более 500 автобусов по программе льготного лизинга Минпромторга России на 2026 г. для перевозчиков из 15 регионов страны. Более 200 машин уже переданы заказчикам, часть из них вышли на маршруты.

