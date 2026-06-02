Цена акций «Полюса» на Мосбирже выросла на 2%
По состоянию на 15:21 мск 2 июня цена акций «Полюса» выросла на 2,05% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 2104,80 руб. Объем торгов составил 820,55 млн руб.
На закрытие торгов 1 июня 2026 г. цена акций «Полюса» составила 2064 руб., оборот торгов достиг 820,55 млн руб.
За последние 12 месяцев цена акций «Полюса» выросла на 21,8%.
«Полюс» – крупнейшая в России и одна из пяти ведущих мировых золотодобывающих компаний, которая ведет свою историю с 1980 г. Занимает второе место в мире по доказанным и вероятным запасам золота, которые составляют 105 млн унций. Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также Якутии и Хабаровском крае. Около 46% компании прежний ключевой владелец Саид Керимов передал в 2022 г. Фонду поддержки исламских организаций, в свободном обращении на начало 2026 г. было 22% акций.