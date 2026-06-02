Цена акций «Полюса» на Мосбирже выросла на 2%

«Полюс» – крупнейшая в России и одна из пяти ведущих мировых золотодобывающих компаний, которая ведет свою историю с 1980 г. Занимает второе место в мире по доказанным и вероятным запасам золота, которые составляют 105 млн унций. Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также Якутии и Хабаровском крае. Около 46% компании прежний ключевой владелец Саид Керимов передал в 2022 г. Фонду поддержки исламских организаций, в свободном обращении на начало 2026 г. было 22% акций.