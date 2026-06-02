Цена акций «Мечела» на Мосбирже выросла на 4%
По состоянию на 16:08 мск цена обыкновенных акций «Мечела» выросла на 4,03% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 49,44 руб. Объем торгов составил 273,27 млн руб.
На закрытие торгов 1 июня цена обыкновенных акций «Мечела» составила 47,19 руб., оборот торгов достиг 273,27 млн руб.
За последние 12 месяцев цена обыкновенных акций «Мечела» снизилась на 42,4%.
По состоянию на 16:10 цена привилегированных акций «Мечела» выросла на 5,13% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 47,80 руб. Объем торгов составил 72,33 млн руб.
На закрытие торгов 1 июня цена привилегированных акций «Мечела» составила 45,15 руб., оборот торгов достиг 72,33 млн руб.
За последние 12 месяцев цена привилегированных акций «Мечела» снизилась на 43,7%.
«Мечел» – одна из ведущих мировых компаний в горнодобывающей и металлургической отраслях. Основана в 2003 г. Группа объединяет более 20 промышленных предприятий, которые работают в единой производственной цепочке: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. В состав холдинга также входят торговые порты, собственные транспортные операторы, сбытовые и сервисные сети. Реализует продукцию на российских и зарубежных рынках. В 2024 г. добыто 10,9 млн т угля и произведено 3,4 млн т стали.