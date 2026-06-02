Цена акций «Мечела» на Мосбирже выросла на 4%

«Мечел» – одна из ведущих мировых компаний в горнодобывающей и металлургической отраслях. Основана в 2003 г. Группа объединяет более 20 промышленных предприятий, которые работают в единой производственной цепочке: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. В состав холдинга также входят торговые порты, собственные транспортные операторы, сбытовые и сервисные сети. Реализует продукцию на российских и зарубежных рынках. В 2024 г. добыто 10,9 млн т угля и произведено 3,4 млн т стали.