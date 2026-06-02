Цена акций «Яндекса» на Мосбирже выросла на 2,1%

Международная компания публичное акционерное общество «Яндекс» (МКПАО «Яндекс») – крупнейшая в России транснациональная IT-компания, основанная Аркадием Воложем и Ильей Сегаловичем в 2000 г. Владеет рекламно-поисковой системой, анонсированной в 1997 г., а также маркетплейсом, банком, сервисами такси, каршеринга, доставки еды, развивает онлайн-карты, переводчик, онлайн-кинотеатр, стриминговую музыкальную платформую, собственную нейросеть (YandexGPT). Входит в 30 крупнейших компаний России по выручке и насчитывает более 31 000 основного персонала. В свободном обращении 26% акций.