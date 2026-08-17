Мосбиржа запустит репо с автоматической капитализацией процентов

Сделки будут проводиться в безадресном режиме («стакан») по плавающей ставке, привязанной к одному из индикаторов на выбор участников. Варианты выбора – ключевая ставка ЦБ или индекс денежного рынка RUSFAR, рассчитываемый Мосбиржей. Плавающая ставка при заключении сделок складывается из индикатора и спреда, размер которого устанавливается сторонами сделки.