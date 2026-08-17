Мосбиржа запустит репо с автоматической капитализацией процентов
Мосбиржа объявила о запуске репо по плавающей ставке с автоматической капитализацией процентов, сообщили «Ведомостям» в представительстве площадки.
Сделки будут проводиться в безадресном режиме («стакан») по плавающей ставке, привязанной к одному из индикаторов на выбор участников. Варианты выбора – ключевая ставка ЦБ или индекс денежного рынка RUSFAR, рассчитываемый Мосбиржей. Плавающая ставка при заключении сделок складывается из индикатора и спреда, размер которого устанавливается сторонами сделки.
Новые сделки репо станут доступны с 14 сентября. В площадке заявили, что нововведение позволит участникам автоматически реинвестировать начисленные проценты по актуальной ставке без необходимости ежедневного перезаключения договора репо.
С 2023 г. на Мосбирже доступны сделки репо с центральным контрагентом по плавающим ставкам. С помощью инструмента участники денежного рынка могут занимать деньги под залог ценных бумаг через биржевую инфраструктуру. Посредником между сторонами выступает центральный контрагент НКЦ (Национальный клиринговый центр).