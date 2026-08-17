На российском рынке акций идет борьба за уровень 2100 по индексу
По состоянию на 12:00 мск 17 августа индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,28% и составил 2109,07. Индекс РТС снизился на 1,28% и составил 785,86.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
ВИ.ру – 74,66 руб. (+1,92%)
«Полюс» – 1108 руб. (+1,24%)
«Норникель» – 115,46 руб. (+0,94%)
«Новабев групп» – 256,40 руб. (+0,39%)
«Ростелеком» ао – 40,65 руб. (+0,27%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«Группа Астра» – 184,60 руб. (-7,49%)
Банк «Санкт-Петербург» ао – 237,62 руб. (-4,91%)
VK – 131,60 руб. (-4,79%)
«ЭЛ5-Энерго» – 0,34 руб. (-4,53%)
«Юнипро» – 0,95 руб. (-4,22%)
Общий объем торгов составил 69,84 млрд руб.