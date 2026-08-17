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Главная / Инвестиции /

На российском рынке акций идет борьба за уровень 2100 по индексу

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 17 августа индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,28% и составил 2109,07. Индекс РТС снизился на 1,28% и составил 785,86.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

ВИ.ру – 74,66 руб. (+1,92%)

«Полюс» – 1108 руб. (+1,24%)

«Норникель» – 115,46 руб. (+0,94%)

«Новабев групп» – 256,40 руб. (+0,39%)

«Ростелеком» ао – 40,65 руб. (+0,27%)

В аутсайдерах торгов оказались:

«Группа Астра» – 184,60 руб. (-7,49%)

Банк «Санкт-Петербург» ао – 237,62 руб. (-4,91%)

VK – 131,60 руб. (-4,79%)

«ЭЛ5-Энерго» – 0,34 руб. (-4,53%)

«Юнипро» – 0,95 руб. (-4,22%)

Общий объем торгов составил 69,84 млрд руб.

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