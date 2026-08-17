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Главная / Инвестиции /

ММЗ допустил дефолт по погашению серии облигаций

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

ООО «Михайловский молочный завод» (ММЗ) допустил дефолт по погашению части номинальной стоимости облигаций серии 001P-01 за 25-й купонный период. Об этом говорится на сайте раскрытия корпоративной информации.

Причиной неисполнения обязательств стало отсутствие денежных средств на расчетном счете. ММЗ должен был выплатить 2,1 млн руб. до 31 июля.

Выручка ММЗ за первое полугодие 2026 г. составила 218,5 млн руб., что на 20,8% ниже год к году. Чистая прибыль за период вышла в 274 000 руб. против 21,6 млн руб. за первое полугодие 2025 г.

В мае 2025 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало без подтверждения рейтинг кредитоспособности ММЗ «в связи с окончанием срока действия договора и отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.

ООО «ММЗ» – производитель и поставщик молочной продукции в сегменте социального питания. На собственных мощностях завод производит йогурты. Помимо этого, закупаются творог, сливочное масло и кисломолочная продукция у сторонних производителей с последующей перепродажей на комбинаты социального питания.

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