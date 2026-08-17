Чистая прибыль МОЭК в первом полугодии выросла на 46,2%

Выручка стала больше на 29,42% и достигла уровня в 151,8 млрд руб. Операционные расходы выросли на 26,6% до 132,1 млрд руб. Прибыль от операционной деятельности достигла 19,3 млрд руб. (+54,6%). Показатель EBITDA составил 28,9 млрд руб. – рост 36% год к году.