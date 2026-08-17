Чистая прибыль МОЭК в первом полугодии выросла на 46,2%
Чистая прибыль ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» за первое полугодие по МСФО составила 15,2 млрд руб., что на 46,2% больше год к году. Финансовый отчет опубликован на сайте компании.
Выручка стала больше на 29,42% и достигла уровня в 151,8 млрд руб. Операционные расходы выросли на 26,6% до 132,1 млрд руб. Прибыль от операционной деятельности достигла 19,3 млрд руб. (+54,6%). Показатель EBITDA составил 28,9 млрд руб. – рост 36% год к году.
Выручка МОЭК за полгода по РСБУ составила 147,1 млрд руб. (+28,8%), чистая прибыль – 13,0 млрд руб (+77,5%). Показатель EBITDА вырос на 46,0% – до 28,3 млрд руб.
ПАО «МОЭК» (входит в группу «Газпром энергохолдинг») – единая теплоснабжающая организация Москвы. Она обеспечивает централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы в зоне действия ТЭЦ «Мосэнерго», собственных источников теплоснабжения, а также других объектов тепловой генерации.