Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
KMAZ49,2-2,57%CNY Бирж.12,632+0,77%IMOEX2 115,61-0,97%RTSI788,3-0,97%RGBI113,29-0,85%RGBITR765,78-0,72%
Главная / Инвестиции /

Чистая прибыль МОЭК в первом полугодии выросла на 46,2%

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Чистая прибыль ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» за первое полугодие по МСФО составила 15,2 млрд руб., что на 46,2% больше год к году. Финансовый отчет опубликован на сайте компании.

Выручка стала больше на 29,42% и достигла уровня в 151,8 млрд руб. Операционные расходы выросли на 26,6% до 132,1 млрд руб. Прибыль от операционной деятельности достигла 19,3 млрд руб. (+54,6%). Показатель EBITDA составил 28,9 млрд руб. – рост 36% год к году.

Выручка МОЭК за полгода по РСБУ составила 147,1 млрд руб. (+28,8%), чистая прибыль – 13,0 млрд руб (+77,5%). Показатель EBITDА вырос на 46,0% – до 28,3 млрд руб.

ПАО «МОЭК» (входит в группу «Газпром энергохолдинг») – единая теплоснабжающая организация Москвы. Она обеспечивает централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы в зоне действия ТЭЦ «Мосэнерго», собственных источников теплоснабжения, а также других объектов тепловой генерации.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте