Выручка «Аптечной сети 36,6» за полгода выросла на 9,9%

Рост сопоставимой выручки произошел на фоне роста среднего чека на 12,5% и снижения трафика на 7,5%, отметили в компании. Доля онлайн-выручки выросла до 31,1% от общей. Интернет-продажи принесли на 37,6% больше, чем в первом полугодии 2025 г. – 19,4 млрд руб.