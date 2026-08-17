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Выручка «Аптечной сети 36,6» за полгода выросла на 9,9%

Наталья Захарова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Выручка ПАО «Аптечная сеть 36,6» за шесть месяцев составила 62,4 млрд руб., показав рост на 9,9%  по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Предварительные неаудированные результаты за полгода представлены на сайте группы.

Рост сопоставимой выручки произошел на фоне роста среднего чека на 12,5% и снижения трафика на 7,5%, отметили в компании. Доля онлайн-выручки выросла до 31,1% от общей. Интернет-продажи принесли на 37,6% больше, чем в первом полугодии 2025 г. – 19,4 млрд руб.

Показатель EBITDA составил 3,9 млрд руб. при уровне рентабельности 6,9%. Общее количество аптек группы составило 2855 точек (+8%). Было открыто 113 новых аптек и закрыто 12 старых в рамках повышения эффективности. После отчетной даты «Аптечная сеть 36,6» закрыла сделки по покупке сетей «Трика» и «Диалог», благодаря чему общее количество точек выросло до 3000.

12 мая рейтинговое агентство АКРА подтвердило ПАО «Аптечная сеть 36,6» рейтинг на уровне BBB+, прогноз «стабильный». При этом агентство продлило компании статус «под наблюдением».

В «Аптечную сеть 36,6» входят аптеки «36,6» и «Горздрав». 

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