Индекс гособлигаций на Мосбирже упал ниже 114 пунктов
Индекс государственных облигаций RGBI на Московской бирже упал ниже 114 пунктов впервые с 24 июля.
По состоянию на 14:00 мск значение индекса достигло отметки в 113,38 п. – это минимальное значение за день. Изменение к закрытию составило -0,77%, а с начала месяца – -1,65%. Объем торгов составил 22,97 млрд руб.
Индекс Мосбиржи (IMOEX) составляет 2100,8 п. Разница со значением закрытия предыдущего торгового дня составила -1,66%. Индекс РТС (RTSI) снизился на 1,69% – до 782,58 п.
24 июля совет директоров ЦБ принял решение понизить ключевую ставку до 14%. Центробанк заявил, что будет решать, что делать со ставкой, исходя из того, как меняются инфляция, ожидания людей и риски внутри страны и за ее пределами. Следующее заседание совета директоров Банка России по вопросу уровня ключевой ставки состоится 11 сентября.