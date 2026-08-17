Индекс гособлигаций на Мосбирже упал ниже 114 пунктов

24 июля совет директоров ЦБ принял решение понизить ключевую ставку до 14%. Центробанк заявил, что будет решать, что делать со ставкой, исходя из того, как меняются инфляция, ожидания людей и риски внутри страны и за ее пределами. Следующее заседание совета директоров Банка России по вопросу уровня ключевой ставки состоится 11 сентября.