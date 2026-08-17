«Брусника» увеличила объем размещаемого выпуска облигаций до 3 млрд рублей
По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны по ставке 21,75% годовых. Доходность к погашению соответствует 24,05% годовых.
Сбор заявок прошел 17 августа. Техническое размещение запланировано на 19 августа. Организаторами выступают Альфа-банк, БКС КИБ, Совкомбанк, «Солид инвестиции».
Выручка «Брусники» по РСБУ за первое полугодие выросла до 6,13 млн руб. (+6,6% год к году). Чистая прибыль девелопера выросла в пять раз до 126,27 млн руб.
1 декабря 2025 г. рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Брусники» на уровне А-(ru), прогноз «негативный», а ее облигации – А-(ru). Сохранение «негативного» прогноза обусловлено рисками невыполнения плана продаж в случае, если период неблагоприятных макроэкономических условий затянется.