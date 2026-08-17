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Главная / Инвестиции /

«Брусника» увеличила объем размещаемого выпуска облигаций до 3 млрд рублей

Наталья Захарова

ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» увеличило объем выпуска трехлетних облигаций серии 002Р-09 на 1 млрд руб. до 3 млрд руб. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.

По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны по ставке 21,75% годовых. Доходность к погашению соответствует 24,05% годовых.

Сбор заявок прошел 17 августа. Техническое размещение запланировано на 19 августа. Организаторами выступают Альфа-банк, БКС КИБ, Совкомбанк, «Солид инвестиции».

Выручка «Брусники» по РСБУ за первое полугодие выросла до 6,13 млн руб. (+6,6% год к году). Чистая прибыль девелопера выросла в пять раз до 126,27 млн руб.

1 декабря 2025 г. рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Брусники» на уровне А-(ru), прогноз «негативный», а ее облигации – А-(ru). Сохранение «негативного» прогноза обусловлено рисками невыполнения плана продаж в случае, если период неблагоприятных макроэкономических условий затянется.

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