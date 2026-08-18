Цена акций ДВМП на Мосбирже выросла на 9,9%

«Дальневосточное морское пароходство» («ДВМП») – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России, история которой ведется с 1880 г. Работает под брендом FESCO и является лидером контейнерных перевозок через Дальний Восток, а также крупнейшим портовым контейнерным оператором Дальневосточного региона. Среди активов группы Владивостокский морской торговый порт, терминалы в Новосибирске, Хабаровске и Томске, Калининградский морской рыбный порт в управлении, а также 35 судов в управлении, парки контейнеров, фитинговых платформ и тягачей. С 2023 г. контролируется госкорпорацией «Росатом».