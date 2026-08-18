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Главная / Инвестиции /

Цена акций ДВМП на Мосбирже выросла на 9,9%

Ведомости

По состоянию на 08:20 мск 18 августа цена акций ДВМП выросла на 9,87% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 62,89 руб. Объем торгов составил 71,9 млн руб.

На закрытие торгов 17 августа цена акций ДВМП составила 56,96 руб., оборот торгов достиг 206,52 млн руб.

За последние 12 месяцев цена акций ДВМП снизилась на 0,8%.

«Дальневосточное морское пароходство» («ДВМП») – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России, история которой ведется с 1880 г. Работает под брендом FESCO и является лидером контейнерных перевозок через Дальний Восток, а также крупнейшим портовым контейнерным оператором Дальневосточного региона. Среди активов группы Владивостокский морской торговый порт, терминалы в Новосибирске, Хабаровске и Томске, Калининградский морской рыбный порт в управлении, а также 35 судов в управлении, парки контейнеров, фитинговых платформ и тягачей. С 2023 г. контролируется госкорпорацией «Росатом».

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