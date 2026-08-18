Цена акций VK на Мосбирже выросла на 5%
По состоянию на 11:43 мск 18 августа цена акций VK выросла на 5,03% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 135,80 руб. Объем торгов составил 710,64 млн руб.
На закрытие торгов 17 августа цена акций VK составила 129,20 руб., оборот торгов достиг 2,01 млрд руб.
За последние 12 месяцев цена акций VK снизилась на 60,4%.
Международная компания публичное акционерное общество «ВК» (МКПАО «ВК») – крупнейшая по числу пользователей технологическая компания России, основанная в 1998 г. (до 2021 г. называлась Mail.ru Group). Среди активов компании социальные сети «ВКонтакте» (100 млн пользователей ежемесячно) и «Одноклассники» (34 млн пользователей), платформа «Дзен» (75 млн), мессенджер Max, почтовый сервис Mail.ru, которые позволяют покрывать 95% аудитории рунета. Также компания занимается разработкой голосового помощника и умной колонки «Маруся», владеет образовательными онлайн-платформами Skillbox, Geekbrains, SkillFactory, «Учи.ру», имеет ряд приложений для бизнеса. Контролирующим акционером является АО «МФ технологии», среди основных владельцев которого «Газпром-медиа холдинг» и «Согаз».