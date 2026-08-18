Цена акций «Магнита» на Мосбирже выросла на 4%
По состоянию на 15:13 мск 18 августа цена акций «Магнита» выросла на 4,02% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 1661 руб. Объем торгов составил 675,93 млн руб.
На закрытие торгов 17 августа цена акций «Магнита» составила 1596 руб., оборот торгов достиг 1,33 млрд руб.
За последние 12 месяцев цена акций «Магнита» снизилась на 55,5%.
«Магнит» – одна из ведущих розничных сетей России по торговле продуктами питания и лидер по количеству магазинов и географии их расположения. Компания была основана в 1994 г. в Краснодаре как небольшая региональная компания, а сейчас включает сеть магазинов «Магнит», «Дикси», «Самбери», «Азбука Вкуса», а также магазины косметики и собственный маркетплейс «Магнит Маркет». Всего насчитывается около 33 000 магазинов в 4800 населенных пунктах РФ, которые ежедневно посещают 19 млн покупателей. В контуре «Магнита» также 7 агропромышленных производств, 13 производственных площадок, 55 распределительных центров, склады общей площадью более 2 млн кв. м и автопарк в 7900 грузовых автомобилей. 20% продаж приходится на собственные торговые марки. Входит в 10 крупнейших по выручке компаний России. 29% капитала под контролем Marathon Group, основанной Александром Винокуровым и Сергеем Захаровым, 69% акций в свободном обращении.