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Выручка Xiaomi по итогам II квартала снизилась на 6,1%

Ведомости

Выручка китайского производителя электроники Xiaomi по итогам II квартала составила 108,9 млрд юаней ($16,6 млрд), что на 9,9% больше, чем в предыдущем квартале, но на 6,1% меньше год к году. Неаудированная отчетность опубликована на сайте компании.

Прибыль составила 9,46 млрд юаней ($1,4 млрд), что на 20,3% ниже год к году. Скорректированная чистая прибыль достигла 6,2 млрд юаней ($93 млн), что на 2,4% больше, чем в предыдущем квартале, и на 42,6% ниже значения прошлого года.

За первые шесть месяцев выручка снизилась на 8,4% год к году – до 208,1 млрд юаней ($31,2 млрд). Чистая прибыль упала на 42,8% – до 12,3 млрд юаней ($1,8 млрд).

Выручка Xiaomi от продажи смартфонов снизилась на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 42,1 млрд юаней ($6,3 млрд), а валовая прибыль от продаж смартфонов упала до 8,5% с 11,5% годом ранее. В компании заявили, что самый тяжелый период давления на ее бизнес по производству смартфонов миновал. Она все больше полагается на электромобили и искусственный интеллект, на которые пришлось около 23% от общей выручки.

Агентство Reuters со ссылкой на данные исследовательской компании Omdia писало, что Xiaomi отгрузила 31,2 млн смартфонов за квартал, что на 26% меньше, чем годом ранее. Это уже второй квартал подряд, когда наблюдается снижение продаж. Omdia посчитала, что компания, более половины продукции которой продается по цене ниже $200, оказалась наиболее уязвимой среди пяти ведущих производителей смартфонов к росту цен на оперативную память и SSD-накопители большой емкости.

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