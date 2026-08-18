Выручка Xiaomi по итогам II квартала снизилась на 6,1%

Выручка Xiaomi от продажи смартфонов снизилась на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 42,1 млрд юаней ($6,3 млрд), а валовая прибыль от продаж смартфонов упала до 8,5% с 11,5% годом ранее. В компании заявили, что самый тяжелый период давления на ее бизнес по производству смартфонов миновал. Она все больше полагается на электромобили и искусственный интеллект, на которые пришлось около 23% от общей выручки.